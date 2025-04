Louis ist in diesem Jahr offizieller Partner des Motorrad Grand Prix am Sachsenring. Für die Veranstaltung vom 11. bis 13. Juli verlost der Motorradausstatter fünfmal je zwei Tickets. Die Louis-Filiale in Chemnitz ist nur wenige Minuten von der Rennstrecke entfernt und bietet Besuchern auch einen kostenlosen Kaffee an. (aum)