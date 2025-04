Continental hat einen neuen Finanzvorstand gefunden

Roland Welzbacher (55) wird ab August Vorstand von Continental und wird nach einer Übergangszeit im Oktober Finanzchef des Unternehmens. Er folgt auf Olaf Schick, der bereits im Dezember 2024 um seine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten hat.

Roland Welzbacher ist seit 22 Jahren bei Continental und war dort in verschiedenen Positionen im Reifengeschäft tätig, unter anderem als CEO von Semperit, Leiter des Reifenersatzgeschäfts für Fahrzeughersteller und internationale Flotten sowie Leiter des Reifenersatzgeschäfts Südeuropa. Vor seiner Zeit bei Continental hat er unter anderem als Berater im Bereich Merger & Acquisitions der Hypo Consult GmbH in München gearbeitet. Die Leitung des Bereichs Finanzen und Controlling im Unternehmensbereich Tires, den Welzbacher seit 2023 verantwortet, wird er auch als Finanzvorstand in Personalunion weiterführen.



Die Auflösung des Vertrags mit Olaf Schick erfolgt mit Wirkung zum 30. September nach dem geplanten Abschluss des Spin-offs des Unternehmensbereichs Automotive. Schick wechselt anschließend in den Vorstand von Mercedes-Benz. (aum)