Der Diebstahl von Reisemobilen hat sich in kriminellen Kreisen zu einem erfolgversprechenden Geschäftsmodell entwickelt. Der Zahl der entwendeten Fahrzeugen hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Der Grund dafür war die erhebliche Preissteigerung der Produkte und die Versorgungsschwierigkeiten in den vergangenen Jahren, die auch den Verkaufswert der heißen Ware gesteigert haben. 1,5 Prozent der registrierten Fahrzeuge gelten als „dauerhaft entwendet“.

Das Bundeskriminalamt rät, den Camper außerhalb des Urlaubs auf dem eigenen Grund oder einem gesicherten Scheunen- oder Garagen-Stellplatz zu parken. Ist dies nicht möglich, so sind Lenkrad- oder Radkrallen aus hochfestem Stahl probate Mittel, um Langfingern vorzubeugen. Hier darf es ruhig ein etwas teureres Produkt sein. (aum/mk)