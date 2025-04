Der Opel Corsa feiert die Million

Opel feiert ein Produktionsjubiläum: Seit dem Start der aktuellen Generation F im Jahr 2019 haben mehr als eine Million Corsa die Produktionshallen im spanischen Werk Saragossa verlassen. Und die Nachfrage bleibt hoch. Im ersten Quartal dieses Jahres stieg die Zahl der Neuzulassungen in Europa (E29) gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 um 18 Prozent. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes war der Corsa in den vergangenen vier Jahren Deutschlands meistverkaufter Kleinwagen. In Großbritannien setzte er sich als Vauxhall von 2021 bis 2023 ebenfalls an die Spitze des B-Segments. In Griechenland war der Corsa 2023 sogar das meistverkaufte Auto überhaupt.

Insgesamt wurden von der Baureihe in den vergangenen 43 Jahren weltweit etwa 15 Millionen Fahrzeuge verkauft. Mit der aktuellen Generation ist der Corsa erstmals auch als vollelektrische Variante erhältlich. (aum)