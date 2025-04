Renault stabil unterwegs

Renault ist im ersten Quartal des Jahres stabil unterwegs gewesen. Der Konzernumsatz belief sich auf knapp 11,68 Milliarden Euro. Das sind 0,3 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum, währungsbereinigt entspricht es aber aber einem Plus von 0,6 Prozent. Der Umsatz der Automotive-Sparte betrug dabei 10,13 Milliarden Euro. Das sind minus drei Prozent bzw. 2,2 Prozent. Der weltweite Fahrzeugabsatz legte um 2,9 Prozent auf 564.980 Einheiten zu.

In Europa wurden auf einem rückläufigen Gesamtmarkt (-2,0 Prozent) insgesamt 402.413 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge verkauft, was eine Zunahme von 2,8 Prozent bedeutet. Dazu trug maßgeblich auch Dacia bei: Der Sandero blieb das meistverkaufte Auto in Europa und mit dem Bigster startete die Marke in die Kompaktklasse. (aum)