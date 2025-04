Shanghai 2025: Porsche im Licht der Siebziger

Im exklusiven Farbton Olive Neo, mit historisch inspirierten Dekorgrafiken und legendärem Pascha-Muster im Innenraum präsentiert Porsche auf der Autoshow in Shanghai (–2.5.) den 911 „Spirit 70“. Die auf 1500 Stück limitierte Sonderserie des Cabriolets soll den Zeitgeist der 1970er und frühen 1980er Jahre beschwören. Basis ist der Carrera GTS Cabriolet mit 541 PS (398 kW) und 610 Newtonmetern starkem Hybridantrieb. Der Preis beträgt 240.000 Euro.

Eigens für den 911 Spirit 70 haben die Designer und Lackexperten von Porsche die Farbe Olive Neo kreiert – ein sattes, tiefes Grün. Einen spannenden Kontrast dazu bildet Bronzit. In diesem graugoldenen Farbton sind das Heckunterteil, das Bugteil und die Sport Classic Räder im „Fuchs“-Design lackiert. Das Verdeck ist schwarz, genauso wie der Windlaufrahmen. Drei schwarze Dekorstreifen auf der Fronthaube erinnern an die Sicherheitsbeklebung der Siebziger: Damals brachten Sportfahrer Längsstreifen auf den Karosserien ihrer schnellen Autos an, damit die Sportwagen bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn oder der Rennstrecke im Rückspiegel besser zu erkennen waren. Die Streifen werden auf dem Verdeck Ton-in-Ton fortgesetzt. An die sportliche Tradition der Marke knüpft die seitliche Dekorgrafik mit Porsche-Schriftzug und rundem Startnummernfeld („Lollipop“) sowie individueller Startnummer an.



Weitere Details sind das Markenwappen auf der Fronthaube, das nahezu identisch mit dem historischen Emblem von 1963 ist, und die Heritage-Plakette auf dem Gitter des Heckdeckels, deren Design an die Plakette des Porsche 356 erinnert, die in den 1950er-Jahren nach Erreichen der 100.000-Kilometer-Marke vergeben wurde. Das karierte Stoffmuster im Interieur erinnert an eine Zielflagge. Das Kombiinstrument greift ebenfalls historische Elemente auf. Das hochauflösende Display im Format 12,65 Zoll besitzt weiße Zeiger und Skalenstriche in analoger Darstellung. Grüne Ziffern erinnern an den legendären Porsche 356.



Exklusiv für Käufer des neuesten Sammlerstücks hat Porsche Design zudem wieder einen hochwertigen Chronographen entworfen. Mit zahlreichen Details knüpft dieser optisch an das Sondermodell an. Mit einer speziellen Lifestylekollektion und einer besonderen App rundet Porsche das 70er-Jahre-Erlebnis ab.(aum)