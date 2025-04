Kia EV9 GT: Das Elektro-Dickschiff wird sportlicher

Nachschlag für Kias größtes SUV: Mit dem GT erhält der Kia EV9 eine leistungsgesteigerte Version mit 374 kW (508 PS). Damit beschleunigt das sportliche Modell in nur 4,6 Sekunden von null auf Tempo 100 und dürfte bei Bedarf über 200 km/h schnell sein. Die schärfste Ausbaustufe der EV9-Baureihe startet bei uns im dritten Quartal 2025. Der Preis steht noch nicht fest.

Die Leistung fällt zwar nicht so üppig aus wie beim EV6 GT mit seinen 448 kW (609 PS), doch dürfte das kantig geformte Elektro-Flaggschiff nun auch unter Familienvätern mit erhöhtem Platzbedarf für reichlich Fahrspaß sorgen. Allradantrieb und ein elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial erhöhen beim EV9 GT die Traktion und sollen die Fahrdynamik steigern. Zudem kommt in der neuen Top-Variante erstmals in einem Kia ein adaptives Dämpfersystem zum Einsatz, das per Kamera und Sensoren die Fahrbahn scannt und das Fahrwerk automatisch an die Straßenverhältnisse anpasst.



Mit vollem 99,8 kWh-Akku soll der Kia bis zu 450 Kilometer weit kommen, und dank der 800-Volt-Technik benötigt der GT rund 24 Minuten um an einer Schnellladestation die Batterien von zehn auf 80 Prozent zu befüllen. Über die so genannte Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) kann der EV9 darüber hinaus als Stromquelle genutzt werden, um etwa einen Campinggrill zu betreiben.



Von außen ist die leistungsstärkste Version der Baureihe an exklusiven Details zu erkennen. Dazu zählt eine spezielle LED-Lichtsignatur im Kühlergrill, die der Fahrer über den Kia-eigenen Connect Store individuell anpassen kann. Exklusiv gestylte 21-Zoll-Alufelgen mit vergrößerter Bremsanlage und neongrünen Bremssätteln gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Weitere sportliche Akzente setzt der Kia im Innenraum mit grau-schwarzen Sitzen und veganen Polstern in Leder- und Veloursoptik sowie einem dezenten neongrünen Dekor. Auch der Dachhimmel ist in Veloursoptik gehalten. Optisch macht der Kia EV9 GT einen hochwertigen Eindruck und die verwendeten Materialen fassen sich gut an.



Damit auch der Fahrspaß im EV9 GT nicht zu kurz kommt, gibt es einen ebenfalls neongrünen GT-Knopf am Lenkrad. Sobald er gedrückt wird, steht das volle Leistungspotenzial des Koreaners zur Verfügung. Ebenfalls exklusiv für den GT ist die so genannte „Virtual Gear Shift"-Funktion, mit der der Fahrer virtuelle Schaltvorgänge über die Wippen am Lenkrad einleiten kann, die über das bordeigene Soundsystem auch akustisch untermalt werden. Wahlweise ist der sportliche Koreaner als Sechs- oder Siebensitzer erhältlich. Und neben seinem üppigen Platzangebot im Innern, darf der vollelektrische Kia bis zu 2,5 Tonnen schwere Anhänger ziehen. (aum)