Der Citroën C3 bekommt einen zweiten Produktionsstandort

Mit dem Stellantis-Werk in Kragujevac, Zentralserbien, erhält der Citroën C3 Bestseller einen zweiten Produktionsstandort. Der Standort wurden in den vergangenen drei Jahren umfassend modernisiert, um die neue Smart-Car-Plattform des Konzerns zu integrieren und die Produktion von Elektromodellen zu fördern. In Kragujevac sind über 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Der C3 wird außerderm in Trnava in der Slowakei gebaut, wo auch der neue C3 Aircross produziert wird, dessen Markteinführung gerade anläuft.

Die Entscheidung für die osteuropäischen Standorte ermöglicht es Citroën, den Preis niedrig zu halten: So ist der e-C3 derzeit das günstigste Elektroauto aus Europa. Auf ihn entfallen rund 30 Prozent aller Verkäufe der Baureihe, die erst Ende vergangenen Jahres eingeführt wurde und für die bereits über 130.000 Bestellungen eingegangen sind. (aum)