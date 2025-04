Der Fahrzeugschein soll digital werden

Den Fahrzeugschein gibt es künftig nicht nur in der klassischen Papierversion, sondern auch als smarte und digitale Lösung in der i-Kfz-App, die im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und Digitales vom Kraftfahrt-Bundesamt und der Bundesdruckerei gemeinsam entwickelt wurde. Ab 28. April startet die Pilotierungsphase des digitalen Fahrzeugscheins. Bürger können sich ab sofort registrieren und die App testen. Insgesamt gibt es rund 2500 Plätze. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.

Die Testphase dient dazu, Erfahrungen zu sammeln und die App bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Nach der Finalisierung wird sie voraussichtlich im zweiten Halbjahr für jedermann nutzbar sein.



Mit der digitalen Version des Fahrzeugscheins entfällt die Mitführpflicht des Fahrzeugscheins in

Papierform in Deutschland. Außerdem können mehrere Fahrzeugscheine gleichzeitig in der App

hinterlegt werden. Darüber hinaus kann der digitale Fahrzeugschein mit beliebig vielen Fahrern des Fahrzeugs – auch zeitlich befristet – geteilt werden. Er ist das erste Produkt der

digitalen Fahrzeugpapiere. Zukünftig sollen weitere fahrzeug- und halterbezogene Nachweise wie der Führerschein in die App integriert werden. (aum)