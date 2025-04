Skoda liefert seine Dieselmodelle mit HVO aus

Skoda liefert künftig alle in Tschechien produzierten Dieselmodelle mit HVO-Kraftstoff für die Erstbefüllung aus. Damit übernimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle im Volkswagenkonzern. Auch die Logistikflotte des Automobilherstellers fährt künftig mit dem synthetischen Diesel. Die Abkürzung steht für Hydrotreated Vegetable Oil. Im Gegensatz zu herkömmlichem Biodiesel aus landwirtschaftlichen Nutzpflanzen wird HVO durch Hydrierung (Zuführung von Wassserstoff) nicht-fossiler Altöle, wie zum Beispiel Speiseölresten oder anderer pflanzlicher und tierischer Fette, hergestellt.

Der alternative Kraftstoff ist transparent, nahezu geruchlos und weist mit 70 eine deutlich höhere Cetanzahl auf als fossiler Diesel mit 51. Die höhere Cetanzahl steht für eine höhere Zündwilligkeit – diese Eigenschaft verbessert den Wirkungsgrad der Verbrennung im Zylinder. Dies wiederum trägt zu geringeren Schadstoffemissionen, insbesondere der Partikel, bei. Darüber hinaus ist HVO-Kraftstoff frei von Schwefel, aromatischen Kohlenwasserstoffen und Kohlenwasserstoffen mit hohem Siedepunkt. Auch hierdurch sinken die Schadstoffemissionen und es verkürzen sich die Regenerationszyklen der Dieselpartikelfilter (DPF). Bei älteren Dieselmotoren kann HVO-Kraftstoff zudem zu einem ruhigeren und gleichmäßigeren Lauf beitragen. Der Kraftstoff lässt sich problemlos mit herkömmlichem Diesel mischen und verursacht von der Herstellung bis zur Nutzung bis zu 90 Prozent weniger CO2-Emissionen.



Sämtliche Skoda mit Dieselmotoren ab dem Modelljahr 2022 (Produktionsdatum ab Kalenderwoche 25 in 2021) sind für den Betrieb mit HVO-Kraftstoff freigegeben. Erkennbar ist das am „XTL“-Symbol in der Tankklappe.



Auch der Fahrzeughersteller Magirus liefert seine Feuerwehrwagen mit HVO als Erstbetankung aus. (aum)