Der frühe Vogel fängt den Renault

Bei Renault kann ab sofort der R 5 Turbo 3E reserviert werden. Das vielfach individualisierbare Fahrzeuge wird in 1980 nummerierten Exemplaren gebaut, leistet 397 kW (540 PS) und wird voraussichtlich zu Preisen ab 155.000 Euro angeboten. Gewünschte Personalisierungen werden ab kommendem Jahr entgegengenommen, die ersten Auslieferungen sind für 2027 vorgesehen. Für die Vorbestellung über einen ausgewählten Händler wird eine Reservierungsgebühr von 50.000 Euro erhoben. Gegen Aufpreis lässt sich auch die Nummer des künftigen Fahrzeugs wählen.

Der knapp 4,10 Meter lange Elektrosportwagen wird von zwei Radnabenmotoren an der Hinterachse angetrieben, die den R 5 Turbo 3E in dreieinhalb Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Das bislang stärkste Serienfahrzeug der Marke soll ein Drehmoment von 4800 Newtonmetern entwickeln. Die Normreichweite des nicht einmal 1500 Kilogramm schweren Fahrzeugs liegt bei über 400 Kilometern.



Seine öffentliche Premiere feiert der Renault 5 Turbo 3E am zweiten Juli-Wochenende beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien. Er ist eine Hommage an den legendären R 5 Turbo aus den 1980er Jahren. (aum)