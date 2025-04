Pagid Racing wird Partner des Nürburgring e-Sports Team

Pagid Racing geht eine Partnerschaft mit dem Nürburgring e-Sports Team ein. Als Hersteller von Bremstechnologie mit über 30 Jahren Erfahrung im Motorsport will das Unternehmen damit aufstrebende Talente unterstützen und virtuelle und reale Rennwelt miteinander verbinden.

Der Nürburgring bietet nicht nur den Adrenalin-Kick auf der Rennstrecke oder auf der Kartbahn, sondern seit 2019 auch auf der virtuellen Rennstrecke. Das Nürburgring e-Sports Team besteht bereits seit 2021 als „Deutsche Payment e-Sports Team“ und wurde im Oktober 2023 vom Nürburgring übernommen. Die Mannschaft besteht aus 50 Mitgliedern, darunter auch zehn echte Motorsportler. Dem Team steht ein Simulator mit sieben Aktoren und sechs Freiheitsgraden zur Verfügung, der ein komplett realistisches Fahrgefühl bietet, bei dem jede Bodenwelle spürbar ist. Für Simracer wird die Nordschleife so zum schweißtreibenden Nervenkitzel. Durch die Kooperation sind die virtuellen Fahrzeuge nun mit dem „Pagid Racing“-Logo versehen.



In den vergangenen Jahren hat Pagid Racing bereits zahlreiche Projekte in Zusammenarbeit mit dem Nürburgring umgesetzt. Dazu gehören die „Pagid Racing Kurve“ in der Müllenbachschleife, die ein Symbol für die enge Partnerschaft und das Engagement im Motorsport darstellt. Zudem hat der Bremstechnologiehersteller die Driving Academy am Nürburgring mit hochwertigen Bremsbelägen ausgestattet. Zudem bietet die „Chill and Brake Zone“ auf der „Ring-Kartbahn“ eine entspannte Atmosphäre für den Blick auf die Strecke. (aum/av)