Es zählt nicht allein die Zahl der verkauften Autos

Mazda hat wieder seine besten Verkäufer ausgezeichnet. 29 von ihnen wurden für herausragende Leistungen mit einer Urkunde geehrt. Bei dem alljährlichen Verkäuferclub-Treffen, das in Düsseldorf stattfand, richtete sich der Blick aber auch in Zukunft: Der neue Mazda 6 e wurde bei der Abendveranstaltung in exklusivem Rahmen präsentiert. Für die Teilnehmer bot sich damit die Gelegenheit, die ab Sommer in zwei Antriebs- und Batterieversionen angebotene Elektrolimousine erstmals hautnah zu erleben und sich darüber auszutauschen.

Tagsüber hatten die Verkäufer bereits die Eon Drive GmbH in Essen besucht, einen langjährigen Mobilitätspartner von Mazda. Im Testlabor, in dem das Energieunternehmen die Integration von Ladeinfrastruktur, erneuerbaren Energien und intelligenten Steuerungssystemen prüft und validiert, erhielten die Teilnehmer Einblicke in die Energienetz-Infrastruktur, verschiedene Ladelösungen sowie in Themen wie bidirektionales Laden.



Der Mazda-Verkäuferclub wurde 2015 ins Leben gerufen und erfreut sich hohen Zuspruchs: 95 Prozent aller Mazda-Verkäufer und Händlerbetriebe nehmen an dem ganzjährig laufenden Wettbewerb teil. In die Bewertung der Leistungen fließen nicht nur die Anzahl verkaufter Fahrzeuge ein, es werden auch qualitative Aspekte wie der Verkauf von Finanzierungs- und Versicherungsprodukten, der Anteil elektrischer Fahrzeuge und die Kundenzufriedenheit berücksichtigt. (aum)