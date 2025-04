Go wild: Offroad-Package für den Vantourer

Eurocaravaning bietet für seine Camping-Kastenwagen der Marke Vantourer ein exklusives Paket in Offroad-Optik an. Das so genannte „Wild Package“ umfasst eine spezielle General-Grabber-Bereifung mit mattschwarzen 18-Zoll-Borbet-Felgen. Schwarze Radschrauben, der beschichtete Personenschutzbügel und die Kotflügelverbreiterung an Vorder- und Hinterachse runden den Look ab. Zudem haben Kunden die Option auf eine individuelle Sonderfolierung. Neben dem eigenen Namen kann beispielsweise auch die Farbgebung angepasst oder ein Muster in das Design eingearbeitet werden.

Das Paket hat einen Gesamtwert von 4190 Euro und kann für kurze Zeit vor Ort beim Vantourer-Händler oder online vorbestellt werden. Dabei gibt es eine limitierte Vorauswahl aller kompatiblen Fahrzeuge zu Sonderpreisen, bei denen das Wild Package bereits montiert ist.



Ab sofort gelten außerdem die so genannten Garantiewochen. Wer sich bis zum 30. Juni zum Kauf eines Vantourer inklusive Wild Package entschließt, der erhält eine kostenlose Garantieerweiterung bis Ende 2029. (aum)