Die DTM startet in die Saison

Die DTM startet vom 25. bis 27. April in der Motorsport-Arena Oschersleben in die neue Saison. Neben den Rennen der 24 Autos erleben die Zuschauer bei freiem Fahrerlagerzugang einen Blick hinter die Kulissen, Autogrammstunden, Aktionen in der Fanzone und spannende Rahmenserien auf der Rennstrecke, etwa der vollelektrische „Mini NXT Gen Cup“.

Um für den offiziellen Beginn der Motorsportsaison in der Magdeburger Börde und die Rennstrecke zu werben, präsentiert sich die Motorsport-Arena Oschersleben während des Oster-Reiseverkehrs samt Glücksrad am Flughafen Hannover.



Bereits beim offiziellen DTM-Test in Oschersleben Anfang des Monats hatten die zwölf Teams Gelegenheit, ihre über 550 PS starken Boliden unter realistischen Wettkampfbedingungen zu testen. Zum ersten Mal rollen die Fahrzeuge nicht nur auf neuen Slickreifen von Pirelli, sondern fahren auch auch mit einem neuen synthetischen Kraftstoff. Am Start sind Fahrer aus zwölf Nationen mit Rennsportwagen von Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche. Die Saison umfasst insgesamt 16 Rennen an acht Wochenenden in drei Ländern.



In Oschersleben können Besucher kostenfrei ins Fahrerlager. Bei Pitwalks und Autogrammstunden gibt es Gelegenheit, mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen. Für viele Fans ist das die Chance, ein Selfie mit dem Lieblingsfahrer zu ergattern oder sich ein Autogramm auf dem Cap oder Poster zu sichern. (aum)