Der Kia EV 3 ist „World Car of the Year 2025“

Der Kia EV 3 ist zum „World Car of the Year 2025“ gewählt worden. Das Urteil der Jury, bestehend aus 96 renommierten Automobiljournalisten aus 30 Ländern, wurde heute bei auf der New York International Auto Show bekanntgegeben. Für Kia ist es nach dem EV 9 im vergangenen Jahr der zweite WCOTY-Sieg in Folge. Der EV 9 war außerdem innerhalb des Wettbewerbs zum „World Electric Vehicle 2024“ gewählt worden. Insgesamt hat Kia bei den „World Car Awards“ seit 2020 nun sechs Auszeichnungen erhalten. 2023 holte sich der EV 6 GT den Titel des „World Performance Car of the Year“, 2020 wurden der in Deutschland nicht erhältliche Telluride zum „World Car of the Year“ und der Soul EV zum „World Urban Car“ ernannt. (aum)