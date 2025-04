Verge will seinen Antrieb auch anderen Herstellern liefern

Der finnische Elektomotorradhersteller Verge will sein spezielles Antriebskonzept auch anderen Herstellern zur Verfügung stellen. Dafür wurde der Unternehmenszweig Verge Next gegründet, der auch weitere Komponenten anbieten soll. Die Modelle von Verge haben einen Felgenmotor, der hinten fest am Rahmen montiert ist und um den sich das speichenlose Hinterrad wie auf Schienen dreht. Entwickelt wurde das Konzept vom Partnerunternehmen Donut Lab. Der Antrieb ist in verschiedenen Größen verfügbar. (aum)