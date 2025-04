Verdammt nah am Urtyp

Vor zwei Jahren war es ein Unikat und eine Hommage an den 500.000sten gebauten Geländewagen der G-Klasse. Nun bringt Mercedes-Benz das Einzelstück „Stronger than the 1980s“ als exklusive und streng limitierte Kleinserie. Besondere Merkmale sind die drei historischen Karosseriefarben sowie Designelemente und Ausstattungsdetails des damaligen 280 GE. In Anlehnung an die Urspungs-Baureihenbezeichnung W 460 ist die Sonderserie auf 460 Fahrzeuge limitiert. Das Editionsmodell „Stronger than the 1980s“ ist wahlweise als G 450 d oder G 500 zu bekommen.

Unter anderem tragen die exklusiven Modelle die aufgesetzten Blinker im typischen Orange der damaligen Zeit. Der Stern auf der Motorhaube ist im Design des historischen Emblems mit Mercedes‑Benz-Schriftzug und Lorbeerkranz auf blauem Untergrund gehalten. Das Heck ziert ein Originalteil aus den 1980er Jahren – die silberne Markenplakette mit schwarzem Schriftzug – sowie eine editionsspezifische Ersatzradabdeckung.



Auch im Innenraum wird an den Urtyp der G-Klasse erinnert. Der Sitzspiegel der schwarzen Ledersitze ist mit dem damals beliebten taubengrauen Stoff bezogen. Die Zierblende des Haltegriffs auf der Beifahrerseite trägt den Editions-Schriftzug. Auf den Einstiegsleisten vorne ist die Topografie des Hausbergs Schöckl bei Graz mit der Teststrecke zu sehen, auf der jede neue Modellgeneration ihre Geländegängigkeit beweisen muss. Die traditionelle „Schöckl Proved“-Plakette am Fuß der B-Säule ist im Look der 80er-Jahre gehalten. Sie zeigt ein historisches G‑Modell in der jeweiligen Wagenfarbe. Jedes Fahrzeug verfügt zudem über einen „1 of 460“-Schriftzug auf der Mittelkonsole.



Das Editionsmodell ist zu Preisen ab 160.0550 Euro bestellbar. (aum)