Ein Teil des Markenlogos schlängelt sich um die Fünf

Alfa Romeo feiert am 24. Juni sein 115-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass präsentiert die Traditionsmarke jetzt ein spezielles Logo. Das Signet, das ab sofort auch den Markenclubs auf der ganzen Welt zur Verfügung steht, wird bei Oldtimer-Rallyes und anderen Veranstaltungen zu sehen sein. Zu sehen ist die diagonal aufsteigende Zahl 115. Um die letzte Ziffer windet sich eine Schlange, ein Element des historischen Wappens von Alfa Romeo.

Der Zeitpunkt der Logo-Präsentation fällt mit zwei bedeutenden Ereignissen in der Geschichte von Alfa Romeo zusammen: dem Sieg beim Straßenrennen Mille Miglia (1930) und dem Triumph beim Langstreckenrennen Targa Florio (1923) – beide Mitte April. Tazio Nuvolari und Beifahrer Giovanni Battista Guidotti erreichten mit einem Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport

bei der Mille Miglia am 12. und 13. April vor 95 Jahren als erstes Team in der Geschichte des Rennens eine Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 100 km/h.



Sieben Jahre zuvor, am 15. April 1923, war Sizilien Schauplatz eines weiteren denkwürdigen Ereignisses. Werksfahrer Ugo Sivocci hatte bei der Targa Florio auf der Motorhaube seines Alfa Romeo RL TF ein vierblättriges Kleeblatt als Glücksbringer aufmalen lassen – und siegte. Von da an zierte das Quadrifoglio regelmäßig die Rennwagen von Alfa Romeo. Das Wort kennzeichnet heute die Topmodelle.



Gegründet wurde Alfa Romeo 1910 zunächst als „Anonima Lombarda Fabbrica Automobili“ – zu deutsch Lombardische Automobilfabrik Gesellschaft und abgekürzt Alfa – in Portello, einem Bezirk Mailands. Für das Firmenlogo bediente man sich schlicht des Stadtwappens mit dem roten Kreuz auf weißem Hintergrund und der Schlange.



2025 feiert Alfa Romeo nicht nur 115. Geburtstag. Gleichzeitig stehen für eine Reihe von Meilensteinen in der Firmengeschichte runde Jubiläen an: Vor 100 Jahren gewann Alfa Romeo die erste jemals ausgerichtete Automobil-Weltmeisterschaft. Mit dem vom legendären Ingenieur Vittorio Jano entworfenen Grand-Prix-Rennwagen Tipo P2 siegten die Alfa-Romeo-Werksfahrer Antonio Ascari und Gastone Brilli-Peri bei zwei der vier WM-Rennen der Saison 1925. 25 Jahre später sicherte sich Alfa Romeo erneut einen zum ersten Mal vergebenen Titel – den in der Formel 1. Der italienische Werksfahrer Nino Farina krönte sich mit dem Tipo 158 „Alfetta“ zum ersten F-1-Champion der Geschichte. Noch einmal 25 Jahre später jubelte Alfa Romeo erneut: Mit dem Tipo 33 TT 12 fuhr das Werksteam 1975 zur Marken-Weltmeisterschaft auf der Langstrecke.



2025 jähren sich außerdem die Premieren einiger wichtiger Serienmodelle von Alfa Romeo: Auf dem Pariser Automobilsalon 1950 erlebte der Alfa Romeo 1900 seine Publikumspremiere. 1965 läutete die Giulietta die Transformation der Marke zum Großserienhersteller ein. Auf dem Amsterdamer Automobilsalon 1965 zeigte Alfa Romeo erstmals ein Coupé, das zu einem der erfolgreichsten Tourenwagen seiner Ära werden sollte: die mit einer speziellen Leichtmetallkarosserie aufwartende Giulia Sprint GTA. Und 20 Jahre später debütierte der Alfa Romeo 75, mit dem die Marke ihren 75. Geburtstag feierte. (aum)