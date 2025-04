Über 150 Probefahrten mit 280 PS

Mehr als 200 Teilnehmer mit rund 90 Fahrzeugen trafen sich zum „Abarth Day“ in Pferdsfeld in Rheinland-Pfalz. Auf der Rennstrecke des Triwo-Testcenters am Rande des Hunsrücks tasteten sie sich mit ihren Autos ans Limit heran. Rennfahrer und TV-Moderator Christian Menzel gab wertvolle Tipps parat. An weiteren Stationen ging es um die Geschicklichkeit am Lenkrad, unter anderem auf einem Slalomkurs. Zudem wurden im Umfeld des ehemaligen Flugplatzes über 150 Probefahrten mit dem neuen Abarth 600e unternommen. Er ist mit 207 kW (280 PS) nicht nur das bislang leistungsstärkste Serienmodell der sportlichen Marke, sondern auch der erste Viertürer im Zeichen des Skorpions. Eine Ausstellung mit historischen Straßen- und Rennfahrzeugen von Abarth rundeten den Tag ab. (aum)