500 Klassiker fanden einen Käufer

Mit über 1250 Ausstellern, mehr als 200 Club-Präsentationen und rund 30 offiziellen Ständen der am Markt führenden Handelsunternehmen machte die Techno-Classica mit ihrer 35. Auflage Essen für fünf Tage wieder zum Barometer der Old- und Youngtimer-Szene. Klassik-Händler und Enthusiasten der internationalen Klassiker- und Automobilszene präsentierten in den Messehallen und auf dem Freigelände das gesamte Spektrum automobiler Schätze. Über 2700 Liebhaber- und Sammlerfahrzeuge wurden gezeigt. Rund 2000 von ihnen konnten direkt vor Ort erworben werden. Am Ende wechselten etwa 500 von ihnen den Besitzer. (aum)