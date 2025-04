Rallye-Updates für den Toyota GR Yaris

Toyota hat seinen Straßensportler GR Yaris erneut weiterentwickelt. In das Update flossen zahlreiche Erfahrungen ein, die das Toyota Gazoo Racing World Rally Team in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gewonnen hat. So ist zum neuen Modelljahr unter anderem nun ein vertikales Handbremssystem erhältlich, für das sich gegen Aufpreis sowohl Kunden des Handschalters als auch mit der Achtgang-Automatik entscheiden können.

Letztere sei zudem durch eine neue Abstimmung der Gangwahlsteuerung, vor allem bei sportlicher Fahrweise, optimiert. Um das Fahrgefühl beim Bremsen und Beschleunigen mit beiden Füßen zu verbessern, wurde die Fußauflage vergrößert. Ein neues Ansprechverhalten der Lenkung und ein besserer Geradeauslauf sei darüber hinaus durch den Einsatz spezieller Schrauben mit höherer Steifigkeit erreicht worden. Und für mehr Kontrolle und Fahrkomfort wurden sowohl die Stoßdämpfer als auch die elektrische Servolenkung modifiziert.



Zudem ist das meistgewählte Extra, das vormalige „Convenience Paket“, bestehend aus JBL Soundsystem mit acht Lautsprechern sowie Rückfahrassistenten mit Querverkehrswarner und Bremsassistent, nun bei allen Varianten des GR Yaris serienmäßig an Bord. Der überarbeitete GR Yaris ist ab 30. April zu Preisen ab 51.990 Euro bestellbar. (aum)