Audis neue Business-Class

Audi erweitert seine A6-Modellreihe um eine Business-Limousine. Auffällig an der sportlich-eleganten Karosserie ist der tief platzierte Single-Frame-Kühlergrill, die schlanken Scheinwerfer und die seitlichen Lufteinlässe. Unter anderem sorgen diese so genannten Air Curtains für den aerodynamischen Spitzenwert von cW 0,23 – dem besten eines Serienmodells mit Verbrennungsmotor in der Geschichte von Audi. Am leicht nach oben verlaufende Stufenheck fällt die Rückleuchten-Grafik, das durchgehende Leuchtenband und das vertikale Bremslicht ins Auge.

Zum Marktstart gibt es drei Motoren – zwei Benzinern und ein Dieselaggregat. Den Einstieg macht der 2.0 TFSI Vierzylinder mit 204 PS (150 kW), serienmäßig mit 7 Gang-S-tronic. Daneben gibt es einen 2.0 TDI Vierzylinder gleicher Leistung, der allerdings mit der MHEV plus-Technik und einem 48‑Volt-Bordnetz ausgestattet ist. Der Riemenstarter-Generator soll den Komfort durch einen ruhigen Motorstart erhöhen und die Reaktionszeit beim Anfahren verkürzen. Der Diesel ist mit einem Doppelkupplungsgetriebe sowie Front- oder Allradantrieb erhältlich. Auch die dritte Variante, ein 3.0 TFSI Sechszylinder mit 367 PS (270 kW), ist teilelektrifiziert und serienmäßig mit Allradantrieb ausgestattet. Optional gibt es ein Luftfederfahrwerk und Allradlenkung.



Die neue A6 Limousine wird in Neckarsulm produziert und weltweit angeboten. Sie ist ab Mitte April 2025 bestellbar. Die Preisliste startet ab 55.500 Euro. Die Auslieferungen an Kundinnen und Kunden sollen im Sommer 2025 beginnen. (aum)