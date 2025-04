VW fährt im deutschen E-Automarkt allen davon

Autos mit alternativen Antrieben legen in Deutschland stark zu. Nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) waren hierzulande mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Pkw im ersten Quartal 2025 mit einem Elektro-, Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, Brennstoffzellen-, Gas- oder Wasserstoff-Antrieb ausgestattet. Von den insgesamt 664.571 Pkw-Neuzulassungen stellen sie mit 371.918 Einheiten einen Anteil von 56,0 Prozent, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 22,1 Prozent. Auch bei den reinen Elektro-Pkw (BEV) zeigte sich mit 112.968 Neuzulassungen ein Zuwachs von plus 38,9 Prozent gegenüber dem ersten Quartals 2024. Ihr Anteil betrug 17,0 Prozent.

Dabei führt Volkswagen bei allen alternativen Antriebsarten das Ranking mit 47.407 Zulassungen vor Mercedes (46.180) und BMW (42.724) an. Vor allem bei den BEV haben die Wolfsburger mit 25.393 Zulassungen mit großem Abstand die Nase vorn. Auf den Plätzen folgen hier BMW mit 10.315 vor Skoda mit 9258 Meldungen. Die noch im Vorjahreszeitraum dominierende Marke Tesla ist dagegen abgestürzt. Gerade mal 4935 Zulassungen im ersten Quartal bedeuten ein Minus von 62,2 Prozent gegenüber Januar bis März 2024. Damit liegt der Ami nur noch auf Rang 8 hinter Audi (8634), Seat (8063), Mercedes (7090) und Hyundai (5316). (aum)