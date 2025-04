Uniti und Eon wollen Ladeinfrastruktur an Tankstellen vorantreiben

Der Bundesverband Energie Mittelstand, Uniti, hat mit Eon Drive eine strategische Kooperation vereinbart, um den Aufbau von Ladeinfrastruktur für E-Autos an mittelständischen Tankstellen bundesweit voranzutreiben.

Tankstellen im Uniti-Verbund können demnach im Rahmen der Kooperation auf ein modular aufgebautes Leistungspaket, bestehend aus Ladehardware, Grünstromversorgung, Netzanschlusslösungen und technischem Betrieb zugreifen. Der Fokus liegt dabei auf DC-Schnelllader, Energiemanagementsystemen sowie benutzerfreundliche Bezahl- und Abrechnungslösungen. Uniti-Mitglieder erhalten zudem Vorzugskonditionen und Unterstützung bei Planung, Umsetzung und Betrieb.



„Gemeinsam mit Eon Drive gestalten wir die Tankstelle der Zukunft und geben dem Mittelstand die richtigen Werkzeuge in die Hand“, sagt Uniti-Geschäftsführer Elmar Kühn. Auch Christoph Ebert, Geschäftsführer von Eon Drive sieht „großes Potenzial für Schnellladestationen an Tankstellen“. Eine Eon-Umfrage habe ergeben, dass 70 Prozent der E-Autofahrerinnen und -fahrer sich Ladepunkte an Tankstellen wünschen. Damit seien die rund 8600 Uniti-Tankstellen ein wichtiges Element für den Ausbau öffentlicher Schnellladeinfrastruktur. Zudem sei an Tankstellen in der Regel bereits ein Serviceangebot für einen komfortablen Ladestopp vorhanden. (aum)