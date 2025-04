Rennsportfeeling und automobile Zeitreise

Mit dem eigenen Alfa Romeo auf einer Rennstrecke ans Limit gehen – das will die „Alfa Romeo Driving Experience“ möglich machen. Am 30. August bietet die Mailänder Marke auch in diesem Jahr auf dem TRIWO-Testgelände im rheinland-pfälzischen Pferdsfeld (nahe Bingen) eine Art Trackday für Besitzerinnen und Besitzer von modernen Alfa Romeo (ab Baujahr 2000). Auf der rund vier Kilometer langen Rennstrecke sollen sowohl Fahranfängerinnen und Fahranfänger als auch Routiniers in sicherem Umfeld und unter Anleitung von professionellen Instruktoren ihre Kenntnisse am Lenkrad optimieren und sich ans Limit herantasten. Anmeldungen sind bereits online möglich. Die Nenngebühr beträgt pro Team (1 Fahrzeug, Fahrer und Beifahrer) 329 Euro.

In der Startgebühr enthalten sind auch VIP-Tickets für das historische Rennsport-Event „Pista & Piloti – Gran Premio Alfa Romeo“ am Folgetag. Unter dem Motto „Racing with friends“ findet dieses Event zum achten Mal für Besitzerinnen und Besitzer italienischer Renn- und Sportwagen der Baujahre 1910 bis 2000 statt. Aber auch ehemalige Konkurrenten anderer Marken sind auf der Rennstrecke vertreten und machen das Starterfeld zu einer bunten Zeitreise. In thematisch sortierten Gruppen gehen rund 240 Starterinnen und Starter mehrfach auf den herausfordernden Parcours in Pferdsfeld. Infos, Anmeldung und Eintrittspreise unter www.pista-piloti.de. (aum)