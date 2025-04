Stauprognose: Ostern wird es voll auf den Straßen

Der ADAC rechnet am bevorstehenden langen Osterwochenende (18.–21.4.) mit einer der ersten großen Reisewellen des Jahres. Auf nahezu allen Strecken ist zeitweise mit Staus zu rechnen. Der verkehrsreichste Tag wird voraussichtlich der Gründonnerstag sein. Dann sind viele Berufspendler auf dem Heimweg und gleichzeitig zahlreiche Urlauber unterwegs zu Familie, Freunden oder in die Ferien.

Engpässe sind besonders auf den Ballungsraumautobahnen sowie an Baustellen zu erwarten. Bereits am Mittwoch dürfte das Verkehrsaufkommen spürbar steigen, da viele Autofahrende versuchen, den Gründonnerstagsverkehr zu umgehen, vermutet der ADAC. Auch der Karfreitagvormittag sowie der Ostermontagnachmittag dürften für volle Straßen sorgen. Zum Ferienende in mehreren Bundesländern – darunter Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – rechnet der ADAC ebenfalls mit starkem Rückreiseverkehr.

Entspannter wird es am Karsamstag und Ostersonntag, hier erwartet der ADAC die geringste Verkehrsdichte.



Staugefährdete Autobahnen (in beiden Richtungen) sind:

- A 1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen – Hamburg

- A 1 / A 3 / A4 Kölner Ring

- A 2 Braunschweig – Magdeburg

- A 3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Linz – Passau

- A 4 Görlitz – Dresden – Chemnitz

- A 5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel

- A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 Berlin – Nürnberg – München

- A 10 Berliner Ring

- A 12 Dreieck Spreeau – Frankfurt (Oder)

- A 24 Hamburg – Schwerin – Berliner Ring

- A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

- A 81 Heilbronn – Stuttgart

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 95 / B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Münchner Umfahrung



Im benachbarten Ausland kann es ebenfalls abschnittsweise zu Staus kommen. (aum)