Jeep lockt wieder in die Wüste

Alljährlich triff sich in der Woche vor Ostern in der Wüste von Moab im US-Bundesstaat Utah die Fangemeinde von Jeep. Und ebenfalls Tradition ist, dass die Marke selbst zur Easter Jeep Safari (EJS) Konzeptfahrzeuge zeigt, die vielfach mit Teilen der hauseigenen Performance Parts verfeinert werden. Bei dem Treffen stehen aber nicht nur spektakuläre Fahrzeuge und anspruchsvolle Offroadpassagen auf dem Programm, sondern Freiwillige engagieren sich auch bei der Sammlung von Müll auf den lokalen Wanderwegen und der Instandsetzung von Zäunen oder Felswänden entlang der Offroad-Routen.

Die Sonderanfertigungen und Einzelstücke werden am Donnerstag und Karfreitag präsentiert. Gezeigt werden:



- Jeep Convoy Concept, ein militärisch inspiriertes Fahrzeug auf Basis des Gladiator.

- Jeep Bug Out 4xe Concept, ein Wrangler aus Kohlefaser für Camping.

- Jeep Rewind Concept, die nostalgische Version eines Wrangler in knalligen Neonfarben.

- Jeep Wrangler 4xe Blueprint Concept, eine Art rollender Katalog mit fast 40 werkseitig getesteten Zubehörteilen von Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar.

- Jeep Wrangler 4xe Sunchaser Concept, der die gesamte Ausrüstung für ein tagesfüllendes Outdoor-Abenteurer trägt.

- Jeep Gladiator High Top Honcho Concept, der an das Erbe des in den 1970er Jahren populär gewordenen Truck-Modells erinnert.

- Jeep J6 Honcho Concept, der die späten Siebzigern mit Konzept- und Serienteilen von Jeep Performance Parts und der Stellantis-Zubehörmarke Mopar aufgreift. (aum)