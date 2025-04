Citroën e-Jumpy erinnert an den Typ H

Citroën bringt eine Sonderserie des e-Jumpy auf den Markt. Mit dem Type-H Pack erinnert das als Kastenwagen und Doppelkabine in der Standardlänge erhältliche Modell an den Typ H. An den Seiten und am Heck des Fahrzeugs findet sich eine Folie in 3-D-Optik, die an die Wellblechkarosserie des Vorbilds erinnern soll. Zum Ausstattungsumfang gehören außerdem glanzgedrehte 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und LED-Scheinwerfer sowie die Pakete „Comfort“ und „Winter“, die unter anderem ein Keyless-System, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und beheizbare Sitze und beheizbares Lenkrad mitbringen. Der Kastenwagen verfügt zudem über einen Doppelbeifahrersitz inklusive Laderaumerweiterung und einer multifunktionaler Mittelarmlehne.

Der Citroën e-Jumpy Type-H Pack ist außerdem mit zwei Kameras ausgestattet, die dem digitalen Zentralrückspiegel verbunden sind und auch eine 180-Grad- Rundumsicht auf dem zentralen Bildschirm bieten.



Neben Kaolin-Weiß ist die Sonderserie in den aufpreispflichtigen Farben Titanium-Grau und Stahl-Grau bestellbar. Die Netto-Preise starten bei 48.000 Euro. (aum)