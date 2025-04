Leapmotor: Der T03 bleibt im Programm

Auch nach dem Ende der Produktion im polnischen Tychy bleibt der vollelektrische Leapmotor T03 im Lieferprogramm des chinesischen Herstellers, an dem der Stellantis-Konzern mit 51 Prozent beteiligt ist. Von dem preiswerten Kleinstwagen (ab 18.900 Euro) wurden im ersten Quartal in Deutschland 675 Fahrzeuge zugelassen. Insgesamt setzte Leapmotor International rund 4000 Modelle in Europa ab. In Deutschland ist der T03 das zweitgünstigste viertürige Elektroauto überhaupt.

„Der T03“, so Leapmotor-Europchef Danilo Annese, „ist ein zentraler Baustein des Modellportfolios von Leapmotor und steht weiterhin im Mittelpunkt des Engagements von Leapmotor International, in Europa innovative Elektrofahrzeuge zu erschwinglichen Preisen anzubieten.“ Die Produktion in Tichy war eingestellt worden, weil Polen für die Einfuhrzölle auf chinesische Fahrzeuge in die EU gestimmt hatte. Das kam bei den Verantwortlichen in China gar nicht gut an. Das Ende der Fabrikation im polnischen Stellantis-Werk, dort entstehen unter anderem der Fiat 500 und der Alfa Romeo Junior, „hat aber keine Auswirkungen auf die Produktverfügbarkeit in Europa“, erklärt Annese.



Obwohl der T03 nun wieder in China für Europa produziert wird, werden sich auch die Preise nicht verändern. „Die Entscheidung, die Produktion in Polen einzustellen, hat keine Auswirkungen auf die Produktverfügbarkeit in Europa oder den Verkaufspreis. Leapmotors umfangreiche Produktionskapazitäten in China gewährleisten eine konstante und ausreichende Volumenproduktion, um die europäische Nachfrage zu decken“, erklärt Annese. In Deutschland ist das Händlernetz in den vergangenen Monaten auf rund 90 Standorte gewachsen.



Gleichzeitig plant die Marke weiter, in Europa zu produzieren. Denn „Stellantis bleibt der Expansionsstrategie von Leapmotor International und den ehrgeizigen Wachstumsplänen für die Marke in Deutschland und Europa treu“, blickt Annese in die Zukunft. Im Gespräch ist das spanische Werk in Saragossa, das 1988 für die Produktion der ersten Opel-Corsa-Generation an den Start ging. Spanien hatte sich bei der Abstimmung über Zölle für chinesische Fahrzeuge der Stimme enthalten, und das könnte sich in Zukunft, auszahlen, wenn die Entscheidung für einen neuen Produktionsstandort ansteht. Dort könnten neben dem kompakten SUV B10 auch der T03 und seine Nachfolger-Modelle hergestellt werden.



Der Leapmotor B10 schließt als Crossover-Modell die Lücke zwischen dem kleinen T03 und dem Mittelklasse-SUV C10 und wurde in China für den weltweiten Markt entwickelt. Das erste B-Segment-Modell des Herstellers soll vor allem eine jüngere Kundschaft ansprechen. (aum)