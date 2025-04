Vorschau: Was macht Renault richtig und was sagt Mahle?

Auf dem Pariser Autosalon war der Renault Emblème noch eine Konzeptstudie, jetzt zeigen die Franzosen das Serienmodell. Das Besondere ist sein neuartiger Hybridantrieb, denn der Familien-Crossover kombiniert einen batterieelektrischen Antrieb mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle. Unser Autor Guido Borck hat sich den Emblème genauer angesehen, der zudem als erstes Fahrzeug die künftige Designsprache der Marke tragen wird. Und da wir schon einmal dabei sind: Was macht Renault besser als Volkswagen? Die französische Autobauer scheint von der aktuellen Krise unbeeindruckt. Firmenchef Luca der Meo macht vieles richtig und kann sich freuen, nicht in China oder den USA vertreten zu sein.

Die Verhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD waren das bestimmende innenpolitische Thema der vergangenen Wochen. Was sagt die deutsche Zulieferindustrie zum Koalitionsvertrag: Wir fragen auf der Bilanz-Pressekonferenz von Mahle in Stuttgart den CEO Arnd Franz nach seiner Meinung. Audi stellt nach dem Kombi nun die Limousine des neuen A6 vor, und in New York öffnet am Karfreitag die Auto Show ihre Pforten. Außerdem werfen wir in der etwas verkürzten Arbeitswoche vor Ostern zum Saisonbeginn einen Blick auf die Motorradzulassungszahlen für das erste Quartal.



Auf den ersten Blick wirkt Volvos Elektro-Einsteiger EX30 sehr nordisch-clean. Unter der schicken Schale steckt jedoch die Plattform der chinesischen Konzernmutter Geely. Das merkt man am souveränen Antrieb und komfortablen Fahrverhalten, aber auch am umständlichen und teils widersprüchlichen Bedienkonzept. Frank Wald machte den Praxistest.



