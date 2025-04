Stellantis bietet E-Umrüstung für leichte Nutzfahrzeuge an

In Zusammenarbeit mit dem französischen Unternehmen Qinomic bietet Stellantis die Umrüstung leichten Nutzfahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb an. Kunden müssen sich so kein Neufahrzeug anschaffen. Die neue Technologie wird in Frankreich zunächst für die mittelgroßen LCV des Autokonzerns verfügbar sein: Fiat Scudo, Opel Vivaro, Peugeot Expert und Citroën Jumpy.

Das Projekt wurde Sustainera, der Geschäftseinheit für Circular Economy von Stellantis, entwickelt. Qinomic bezieht die für den Umbau notwendigen über 200 Originalkomponenten direkt von Stellantis, während Stellantis selbst die thermischen Komponenten, hauptsächlich Motor, Getriebe, Tank und Abgasanlage, je nach Zustand und Laufleistung dem Wiederverwertungskreislauf von Sustainera zuführt. (aum)