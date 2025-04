Super E10 holt etwas auf

In Deutschland wurden laut Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) fast 745.000 Tonnen Bioethanol, unter anderem aus Zuckerrüben, zur Beimischung in Superbenzin produziert. Das sind elf Prozent mehr als 2023. Dabei stieg der Marktanteil von Super E10 gegenüber E5 nur leicht, obwohl fast alle Fahrzeuge den Kraftstoff mit der höheren Beimengung vertragen.

Nach Angaben des Verbandes wurden 2024 in Deutschland insgesamt knapp 17,8 Millionen Tonnen Benzin abgesetzt. Das ist ein Anstieg um zwei Prozent. Der Volumenanteil von nachhaltigem Bioethanol stieg geringfügig von 6,8 auf 6,9 Prozent. Die Beimischungsmenge für die Kraftstoffsorten Super E10, Super Plus und Super (E5) erhöhte sich um 2,6 Prozent auf knapp 1,3 Millionen Tonnen.



Der Marktanteil von Super E10 am Benzinabsatz stieg mit rund 4,9 Millionen Tonnen von 25,9 Prozent auf 27,4 Prozent. Super E5 (fünf Prozent Beimischung) blieb mit über zwölf Millionen Tonnen und einem Marktanteil von 67,6 Prozent die bevorzugte Sorte. Im Vorjahr entsprach diese Menge einem Marktanteil von 69 Prozent. Die Nachfrage nach Super Plus lag im vergangenen Jahr bei fünf Prozent und leicht über dem Niveau von 2023. (aum)