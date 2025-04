Twan Smits muss Le Mans sausen lassen

Twan Smits muss den Saisonauftakt der Motorrad-Endurance-Weltmeisterschaft in Le Mans verletzungsbedingt auslassen. Bei einem Test im Rahmen der Yamaha Riding Experience in Kroatien stürzte der Niederländer schwer und zog sich einen Bruch im linken Handgelenk zu. Nach Einschätzung des Ärzteteams der Universitätsklinik Rotterdam sowie der Physiotherapeuten ist keine Operation notwendig – allerdings muss Smits für vier bis fünf Wochen eine Schiene tragen. Der Fokus liegt nun auf seiner Genesung, mit dem klaren Ziel, zum Start der IDM Superbike Anfang Mai in Oschersleben wieder fit zu sein.

Schuld am Sturz war vermutlich ein defekter Sensor, der bei 50 Grad Schräglage die Motorleistung der Yamaha R1 kurzzeitig abrupt veränderte. Für Smits geht in Le Mans Lennox Lehmann an den Start. (aum)