Mahle sichert sich Großauftrag in China

Mahle hat sich einen weiteren Auftrag im Bereich der Elektrifizierung aus China gesichert. Mit der Lieferung eines Gleichstromwandlers unterstützt der Technologiekonzern einen internationalen Hersteller in China bei dessen zukünftiger Modellpalette. Das Auftragsvolumen beträgt 200 Millionen Euro.

Es handelt sich um einen Gleichstromwandler, auch DC/DC-Converter genannt, wandelt die Spannung der Hochvolt-Batterie von 800 Volt in ein niedriges Spannungsniveau von 12 Volt um. Damit werden alle 12-Volt-Geräte in einem Elektrofahrzeug versorgt, die nicht mit einer Batteriespannung von 800 Volt betrieben werden können, zum Beispiel Kameras, Multimediasysteme oder elektrische Pumpen. Die Serienproduktion am Mahle-Standort Changshu startet Mitte 2028. Das Werk mit rund 600 Beschäftigten wird gerade erweitert. (aum)