Der Renault Scenic E-Tech Electric bekommt ein Update

Renault spendiert dem Scenic E-Tech Electric ein Update. Die Produktaufwertung umfasst unter anderem One-Pedal-Fahren, bidirektionales Laden V2L für die Stromversorgung externer Verbraucher und die Funktion Plug & Charge sowie verbesserten Sitzkomfort. Die Preise beginnen bei 40.400 Euro.

In der Version Esprit Alpine sind zudem die Vordersitze jetzt serienmäßig sechsfach elektrisch verstellbar (in Länge, Höhe und Neigung), zusätzlich zur bereits vorhandenen elektrischen Lendenwirbelverstellung und Sitzheizung. Der Fahrersitz verfügt außerdem über eine Massagefunktion. Die Ausstattung Iconic bietet nun zwei Interieuroptionen mit neuen hochwertigen Textilbezügen, die zum Teil aus biologischem TEP bestehen. Standardmäßig sind sie in Titanschwarz gehalten und mit Dekoreinlagen aus Alcantara an den Türen und am Armaturenbrett kombiniert, optional gibt es sie in Hellgrau, kombiniert mit Dekoreinlagen aus Lindenholz. Die Vordersitze und die Rückbank wurden neu gestaltet und bieten verbesserten Seitenhalt. Der Beifahrersitz ist beheizbar und jetzt auch elektrisch verstellbar.



Einzug hält in den Scenic E-Tech Electric auch eine neue Fahrererkennung. Die Funktion ist Teil der Ausstattungslinien Esprit Alpine und Iconic und arbeitet mit einer in die linke A-Säule integrierten Kamera. Sie erkennt den Fahrer beim Einsteigen und aktiviert die mit dem Benutzerprofil verbundenen Einstellungen, etwa für bevorzugte Radiosender und Medieninhalte, Sitz- und Außenspiegelpositionen sowie für die im Multimediasystem hinterlegten Apps. (aum)