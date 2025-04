Die Kernmarke hat sich noch nicht durchgesetzt, da zündet BYD schon die zweite Stufe seiner Expansionsstrategie: Noch in diesem Jahr soll die Luxusmarke Denza nach Europa kommen. Der Z9 GT, ein Fünftürer in Form eines Shooting Brake, leistet über 1000 PS (736 kW) und soll sowohl als Vollelektriker als auch als Plug-in-Hybrid angeboten werden. Er dürfte dabei etwa nur halb so viel kosten wie ein Porsche Taycan. Das Design stammt von Wolfgang Egger, der unter anderem schon für Alfa Romeo und Audi gearbeitet hat.

Eine Hinterradlenkung und einzeln angetriebene Räder ermöglichen seitliches Einparken. Der Wendekreis des fast 5,20 Meter langen Wagens beträgt weniger als fünf Meter. Mehr als zehn Meter wären normal. Ein zentral gesteuertes Luftfahrwerk fängt das Auto sogar bei einem Reifenplatzer bei 180 km/h sicher ab. Die flache Blade-Batterie im Fahrzeugboden ist zentraler Bestandteil der Karosserie. Der Innenraum wird von edlen Materialien wie weichem Nappaleder und Bambus dominiert.



Um die 100.000 Euro, so darf man spekulieren, wird der Denza Z9 GT letztlich wohl kosten. (aum)