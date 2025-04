Ducati Panigale V4 trifft auf Lamborghini Revuelto

Mit der Panigale V4 Lamborghini präsentiert Ducati nach 2021 das dritte exklusive Motorrad, das in Zusammenarbeit mit der automobilen Konzernschwester aus Sant’Agata Bolognese entstanden ist. Die Maschine orientiert sich stilistisch am Lamborghini Revuelto. Vorgestellt wurde sie gestern auf der Mailänder Designwoche, in den Handel kommt sie im September. Die Stückzahl ist auf 630 nummerierte Fahrzeuge limitiert.

Die geschmiedeten Aluminiumfelgen im Stil des Revuelto wurden speziell für die Ducati Panigale V4 Lamborghini entworfen. Heck und Winglets wurden nach dem Vorbild des Supersportwagens überarbeitet. Das exklusive Modell trägt schwarzes Sichtcarbon. Details sind in Verde Scandal, Grigio Telesto und Grigio Acheso ausgeführt. Der spezielle Sitz orientiert sich am Interieur des Lamborghini. Die Verkleidung und die übrigen Komponenten wie Hitzeschild, der Fersenschutz sowie die vorderen und hinteren Kotflügel bestehen vollständig aus Carbon – ein Werkstoff der auch in den Supersportwagen der ebenfalls zu Audi gehörenden Marke eingesetzt wird. Entlang der Symmetrielinie des Motorrads, an der sich das Gewebe kreuzt, findet sich das charakteristische Fischgrätenmuster.



Die Panigale V4 Lamborghini ist mit einem zugelassenen Akrapovic-Titan-Schalldämpfer mit Carbon-Endkappen ausgerüstet. Mit dem speziell abgestimmten Motor steigt die Leistung auf knapp 219 PS (161 kW). Der hohe Anteil an Carbon und der leichtere Schalldämpfer senken das Gewicht des Motorrads um nahezu zwei Kilogramm auf 185 Kilo. Das Leistungsgewicht steigt von 1,15 auf 1,18 PS pro Kilogramm.



Die Panigale V4 Lamborghini zeichnet sich außerdem durch die Trockenkupplung und die verstellbaren Fußrasten, Brems- und Kupplungshebel sowie die Lenkergewichte aus Billet-Aluminium aus. Wer sein Motorrad auf der Rennstrecke einsetzen möchte, kann den Racing-Tankdeckel aus Billet-Aluminium, die Bremssattel-Kühlkanäle und die offene Kupplungsabdeckung aus Carbon montieren sowie das Kit zum Entfernen des Kennzeichenhalters verwenden. Das Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.



Jedes Exemplar erhält ein Typenschild mit dem Namen des Motors (Desmosedici Stradale), eine aus Billet-Aluminium gefertigte Gabelbrücke und eine spezielle Dashboard-Animation beim Einschalten, einschließlich des Namens des Motorrads und der jeweiligen Nummer, weiter aufgewertet. Die gleiche Nummer ist auch auf dem Aluminiumeinsatz des Zündschlüssels eingraviert.



Jede Panigale V4 Lamborghini wird mit einem Echtheitszertifikat und einer speziellen Motorradabdeckung geliefert, die sich in einer speziellen, personalisierten Box befindet und zur Lackierung passt. Darüber hinaus erfolgt die Auslieferung jeder Panigale V4 Lamborghini in einer exklusiven, maßgefertigten Holzkiste, die mit einem speziellen Heckständer ausgestattet ist, der wiederum zur Lackierung des Motorrads passt. Auch entsprechend abgestimmte Schutzkleidung ist erhältlich.



Zusätzlich zu den 630 Exemplaren produziert Ducati auch eine noch exklusivere Serie namens Speciale Clienti, die für 63 Lamborghini-Kunden erhältlich ist und auf Wunsch die Farbgebung des Autos erhält. Auch die Gravur der Gabelbrücke lässt sich individuell gestalten. Zudem kann eine individuelle Lederkombi in den Farben des Motorrads bestellt werden. (aum)