Euro NCAP hat sechs neue, überwiegend chinesische Fahrzeugmodelle gecrasht. Sie erhielten durch die Bank weg fünf Sterne. In Sachen Kindersicherheit stachen der Polestar 3 und der BYD Sealion 7 mit 93 Prozent der möglichen Punkte hervor. Das sind neue Spitzenwerte. Aber auch der Cupra Terramar, der Geely EX 5, der Hongqi E-HS 9 und der Jaecoo 7 PHEV überzeugten die Tester auf der ganzen Linie. Sie unterscheiden sich nur in Nuancen bei der Bewertung der Sicherheit. Der Audi A6 erhielt analog zum bereits im vergangenen Jahr getesteten nahezu baugleichen A5 ebenfalls fünf Sterne zuerkannt. (aum)