Renault 5 E-Tech Electric im Tennisdress

Als Sonder- und Topmodell der Baureihe kann jetzt bei Renault der R 5 E-Tech Electric „Roland Garros“ bestellt werden. Er ist ab 35.900 Euro mit der „Comfort Range“-Batterie für bis zu 407 Kilometer Reichweite ausgestattet und leistet 110 kW (150 PS). Er ist in vier verschiedenen Farben erhältlich, rollt auf exklusiven 18-Zoll-Leichtmetallrädern, verfügt über eine silberne Dachlinie. Weitere Design-Details sind das Andreaskreuz mit einem Roland-Garros-Logo in der Mitte, das sich im unteren Bereich der vorderen Türen befindet und von der Architektur des Roland-Garros-Stadions inspiriert ist, sowie eine optional satinierte, schwarze Dachbeklebung mit Webeffekt (nicht zum Verkaufsstart bestellbar).

Die hellgrauen Sitzbezüge aus im Innenraum sind im Webstoff-Design gehalten und weisen einige Designakzente auf, darunter die H-Form der Rückenlehne. Die seitlichen Stützen und die Armlehne sind mit blauem Textil bezogen, während die Rückenlehnen der Vordersitze mit einem geprägten Roland-Garros-Logo versehen sind. Einlagen aus dem recycelten Sitzstoff finden sich auch an den Türverkleidungen und der unteren Armaturentafel, zusammen mit dem blauen Textil und einer kleinen französischen Flagge. An der Armaturentafel gibt es zudem eine vertikale, metallfarbene Leiste mit einem hinterleuchteten „Roland Garros Paris“-Schriftzug. Der E-Pop Shifter – die individuell gestaltbare Spitze des Schalthebels am Lenkrad – ist dem Griff eines Tennisschlägers nachempfunden, inklusive Roland-Garros-Logo am Ende. Eine sandfarbene induktive Smartphone-Ladeschale in der Mittelkonsole, Fußmatten mit ebenfalls sandfarbener Kontur und Einstiegsleisten aus gebürstetem Aluminium mit dem Schriftzug „Roland Garros Paris“ und der Grafik des Andreaskreuzes komplettieren das besondere Interieur. (aum)