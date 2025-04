Kia will eine Million Autos mehr verkaufen

Kia hat beim Investor Day in Seoul seine Pläne für die kommenden fünf Jahre vorgestellt. Demnach will der koreanische Automobilhersteller bis 2030 seinen weltweiten Absatz auf rund 4,19 Millionen Fahrzeuge steigern. Das sind gut eine Million mehr als im vergangen Jahr. Dazu soll die Produktionskapazität um 17 Prozent gesteigert werden. Angestrebt wird ein globaler Marktanteil von 4,5 Prozent, in diesem Jahr sollen es 3,7 Prozent werden.

Zu dem Wachstum sollen auch die neuen Elektrovans beitragen. Dem PV 5 in diesem Jahr sollen im Zwei-Jahres-Abstand der PV 7 und der PV 9 folgen. EV 2 und EV 4 sollen die Palette der batteriebetriebenen Pkw-Modelle erweitern. Außerdem kündigte Kia den Pick-up Tasman an, der zunächst für Korea, Australien und Schwellenländer vorgesehen ist. Für Nordamerika ist ein elektrischer Pick-up geplant. KI-gestützte Techniken sollen zudem bei der Weiterentwicklung des automatisierten Fahrens helfen. (aum)