Der Peugeot E-208 kommt weiter und kann mehr

Peugeot hat den E-208 optimiert. Im Rahmen der Modellüberarbeitung bekommt Europas meistverkaufter elektrischer Kleinwagen mehr Reichweite. Sie beträgt künftig bis zu 432 Kilometer. Das sind über 20 Kilometer mehr als bisher und stellen den Bestwert im Segment dar. Zudem erhält der E-208 einen integrierten Routenplaner, der die aktuelle Batteriekapazität, die gewünschte Restreichweite am Zielort und die Lademöglichkeiten entlang der Route miteinander abgleicht. Die Einführung der Funktion „80 Prozent Ladelimit“ ermöglicht zudem die Anpassung des Ladezustands an den täglichen Gebrauch. Außerdem können dank der neuen V2L-Funktion (Vehicle to Load) nun auch kleinere Elektrogeräte vom Fahrzeug mit Strom versorgt werden.

Der E-208 ist im vergangenen Jahr im ADAC-Ecotest zum effizientesten aller geprüften Fahrzeuge gekürt worden. Mit dem Upgrade der Baureihe ersetzt Peugeot bei den Hybridversionen in der Modellbezeichnung die PS-Angabe für den Verbrenner durch die kW-Zahl für die Gesamtsystemleistung. So heißen der 1.2 Hybrid 100 (74 kW) und der 1.2 Hybrid 136 (100 kW) künftig Hybrid 80 (110 PS) und Hybrid 106 (145 PS). Damit greift Peugeot einer Anforderung der Euro-7-Norm vor. (aum)