Historische Motorräder fahren um die Meisterschaften

Mit dem 2. „VFV Klassik GP Oschersleben“ beginnt am kommenden Wochenende (12./13.4.) die Saison 2025 der Deutschen Historischen Motorrad-Meisterschaft (DHM). Unter dem Dach des Veteranen-Fahrzeug-Verbandes organisiert, umfasst die diesjährige DHM insgesamt zwölf Rennen in Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Den Auftakt gibt es für die insgesamt 250 Teilnehmer aus sieben Nationen in der Motorsport-Arena in Oschersleben.

Die Fahrzeuge müssen mindestens 30 Jahre alt sein. Das älteste Motorrad am Wochenende ist eine Scott TT von 1929, die von Theo Müller aus der Schweiz gefahren wird. Ältester DHM-Teilnehmer ist ein 85-Jähriger. Ausgetragen werden mehrere Serien, darunter auch die Gespann-Meisterschaft mit 49 Fahrzeugen. Das älteste Gespann hat eine besondere Zusammensetzung, denn der 83 Jahre alte Großvater steuert das Gefährt und der Enkel sorgt im Beiwagen für die nötige Balance. Das ungewöhnliche Duo zählt zu den Schnellsten in der Kneeler-Klasse.



Weitere Gastgruppen sind die IG Königsklasse und die IHRO (Int. Historic Racing Organization), die das Teilnehmerfeld am Wochenende auf 350 Starter anwachsen lassen. Zwei Wochen später startet in Oschersleben dann die DTM in die neue Saison. (aum)