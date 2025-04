Deutsches Mazda-Entwicklungszentrum unter neuer Leitung

Kunihiro Shishima (51) leitet künftig als Vice President und General Manager das europäische Forschungs- und Entwicklungszentrum von Mazda im hessischen Oberursel. Er ist Nachfolger von Yasunori Takahara, der nach Japan zurückkehrt und Leiter der Produktentwicklung wird.

Kunihiro Shishima begann seine Karriere bei Mazda im Jahr 1999 und arbeitete in verschiedenen Positionen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung der Umweltverträglichkeit von Fahrzeugen. Seit 2023 ist er General Manager im Bereich Fahreigenschaften und Umweltverträglichkeitsentwicklung in der Unternehmenszentrale in Hiroshima. (aum)