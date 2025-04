Jeden Tag ein neuer Leapmotor

Rein statistisch gesehen wurde im März an jedem Tag ein Fahrzeug der Marke Leapmotor in Deutschland verkauft. Die chinesische Marke mit 51-prozentiger Stellantis-Beteiligung kam vergangenen Monat auf über 330 Neuzulassungen. Das waren fast so viele wie in den beiden Vormonaten zusammen. Im März war die noch junge Marke damit die Nummer vier unter bei batterieelektrischen Fahrzeugen aus China.

Das Händlernetz umfasst mittlerweile fast 90 Standorte. Dort trifft in diesem Monat auch der neue Leapmotor C10 REEV ein, der zu Preisen ab 37.600 Euro angeboten wird. Das Range-Extender-Fahrzeug wird von einem 158 kW (215 PS) starken E-Motor angetrieben, während ein 1,5-Liter-Verbrennungsmotor mit 68 PS (50 kW) als Generator dient und die Batterie während der Fahrt nachlädt. Damit ergibt sich eine maximale Reichweite von über 900 Kilometern. (aum)