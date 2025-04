Der Fiat Grande Panda geht zum Möbeldesigner

Fiat zeigt auf der heute begonnenen internationalen Möbelmesse Salone del Mobile (bis 13.4.) in Mailand das Showcar „Kartell“. Es entstand in Kooperation mit der gleichnamigen Firma. Der Messestand von Kartell folgt einem Entwurf von Stararchitekt und Designer Ferruccio Laviani. Der Italiener spielt in Zusammenarbeit mit dem Centro Stile Fiat mit Rottönen.

Auch der Grande Panda Kartell ist in einem leuchtenden Rot lackiert, während das Interieur in exklusivem Tasmania Blau hervorsticht. Das Kartell-Logo ist das zentrale dekorative Element. Es zeigt sich an den Felgen, am Heck und an der C-Säule. Im Innenraum wird das Logo spielerisch verwendet: Das geprägte Monogramm „kk“ ist als dreidimensionaler Effekt auf den Sitzpolstern aus Pop Mélange Canvas und mit Garn aus recycelten Textilabfällen. Ein weiteres Detail ist eine kleine Lampe im ikonischen Stil von Kartell. Sie ist versteckt im Instrumententräger.



Das Fahrzeug zeigt auch Möglichkeiten zur Verwendung von Polycarbonat 2.0. Dieser Kunststoff der zweiten Generation wird aus erneuerbaren Quellen gewonnen und ist für seine Transparenz, Haltbarkeit sowie Leichtigkeit bekannt und wird auch von Kartell benutzt. Fiat selbst setzt beim Grande Panda bereits selbst auf eine Reihe nachhaltiger Materialien. (aum)