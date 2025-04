Der Honda CR-V wird zum Camper

Aus Anlass des 30. Geburtstags der Baureihe hat Honda ein Konzeptfahrzeug des CR-V fürs Campen entworfen. Die Studie „Dream Pod“ auf Basis des Plug-in-Hybrids ist von den Kapselhotels in Japan inspiriert und bietet Schlafmöglichkeiten für zwei Personen. Neben einem Doppelbett für zwei Erwachsene bietet die In-Car-Lösung Egoe Nestboard 650 eine herausziehbare Schublade, in der sich ein Koch- und ein Spülmodul zum Herausnehmen sowie Platz für Besteck und Teller sowie Küchenutensilien befinden. Dazu kommen LED-Leseleuchten und ausziehbaren Seitentischen sowie USB-Ladebuchsen. Eine Verdunkelung für die hinteren Fenster und eine einklappbare Sonnenblende hinter den Vordersitzen sorgen für Privatsphäre während der Nachtruhe.

Mit Hilfe von Honda Originalzubehörteilen lassen sich die Einsatzmöglichkeiten des „Dream Pod“ zusätzlich erweitern. An der abnehmbaren Anhängerkupplung des CR-V kann ein Fahrradträger oder ein bis zu 1,5 Tonnen schwerer Anhänger befestigt werden. Spezielle Gummimatten sorgen nach der Rückkehr von Outdooraktivitäten dafür, dass der Innenraum sauber bleibt. Die beleuchteten Türleisten schaffen eine angenehme Atmosphäre bei Nacht.



Der renommierte Astrofotograf Benjamin Barakat war mit dem Honda CR-V Dream Pod bereits in den italienischen Alpen unterwegs, um Bilder des Nachthimmels aufzunehmen. Er schlug mit dem Fahrzeug sein Nachtlager auf und erstellte mit Zeitraffertechniken Bilder des Orion-Nebels in der Milchstraße sowie der aus über 1000 Sternen bestehenden Plejaden. (aum)