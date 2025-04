Zontes überspringt gleich eine ganze Klasse

Zontes überspringt gleich eine Klasse und stockt seine Modellpalette um eine Drei-Zylinder-Enduro mit 700 Kubikzentimetern Hubraum auf. Bislang war bei Ein-Zylinder-Maschinen mit 350 Kubik Schluss. Die Marke im Vertrieb des italienischen Herstellers Beta war schon immer für ihre üppige Serienausstattung bekannt. Mit der 703 F legt Zontes auch in dieser Hinsicht noch einmal ordentlich nach.

Die Mittelklasse-Reiseenduro hat eine Front- und eine Rückfahrkamera mit Daschcam- und Actioncam-Funktion. Außerdem kommt die Zontes serienmäßig mit Quickshifter und voll einstellbarer Marzocchi-Federung, schlüssellosem Zugangssystem und Heizgriffen, doppelten USB-Port und elektrisch verstellbarer Winschutzscheibe zum Kunden.



Der 699-ccm-Motor leistet 95 PSA (70 kW), die bei 10.000 Umdrehungen in der Minute erreicht werden. Das maximale Drehmoment von 75 Newtonmetern liegt bei 7500 Touren an. Der Tank fasst 22 Liter. Als Normverbrauch werden 4,3 Liter auf 100 Kilometer genannt. Die Sitzhöhe beträgt 84,5 Zentimeter, das Gewicht in fahrbereitem Zustand 241 Kilogramm. Vorne rollt die 700er auf einem standesgemäßen 21-Zoll-Rad, hinten sind es 18 Zoll.



Die Zontes 703 F ist auch einer 35-kW-Version verfügbar und kostet 8770 Euro. (aum)