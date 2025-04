Porsche eröffnet erstes deutsches Classic-Zentrum

In Kassel hat das erste „Porsche Classic“-Zentrum in Deutschland eröffnet. Dort werden Restaurierungen, Serviceleistungen und Ersatzteilversorgung für klassische Fahrzeuge der Marke angeboten. Das neue Zentrum wird vom jahrzehntelangen Vertriebspartner Glinicke betrieben und verkauft auch historische Porsche.

Zu der Eröffnung waren (in Anlehnung an die Typenbezeichnung des ersten Porsche) 356 Gäste eingeladen – darunter auch Markenbotschafter und Motorsportlegende Walter Röhrl, der im Rahmen der Podiumsdiskussion mit Anekdoten aus der Welt des Rennsports begeisterte. Zusätzlich bot die Abendveranstaltung einen besonderen Blick auf legendäre Fahrzeuge wie den Porsche 959, den 918 Spyder und einen Porsche 917.



Der Standort in Kassel ist eines von fünf Kompetenzzentren für Old- und Youngtimer von Porsche. Die anderen vier befinden sich in Frankreich, den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz. Zusätzlich ergänzen bundesweit 19 weitere Classic-Partner das Angebot. (aum)