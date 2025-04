Frischer Autofrühling

Bei frischen Temperaturen, aber viel Sonnenschein fand am Wochenende der „Arena Autofrühling“ in der Motorsport-Arena Oschersleben statt. Geboten wurde wieder ein familienfreundliches Programm mit Fahrzeugausstellung, historischen Rennwagen auf der Strecke, Bühnenprogramm und Tipps für Urlaub in der Region. Zudem wurde das neue Maskottchen enthüllt. Der „Arena Rennstrauß“, ein knapp 2,40 Meter hohes Laufkostüm, war ein begehrtes Fotomotiv.

„Die Fahrzeugausstellung stieß auf so großes Interesse, dass wir die Ausstellungsfläche sogar über die Planungswoche hinaus erweitern und die Anzahl der Fahrzeuge erhöhen mussten. Insgesamt standen den Besuchern rund 120 Fahrzeuge zur Verfügung, diese waren teilweise sogar aus Berlin angereist“, berichtete Curlie Stephan, Auszubildende der Arena.

Bei den Oldtimer Trackdays drehten zahlreiche historische Fahrzeuge ihre Runden und sorgten für nostalgisches Rennfeeling. Die weiteste Anreise hatten ein Formelwagen-Fahrer aus der Schweiz und ein Fahrer aus Estland. Exoten waren ein originales Indycar und ein LMP3-Fahrzeug. Über 210 Fahrzeuge gingen insgesamt auf die Strecke.



Mit dem Autofrühling eröffnet die Rennstrecke in der Magdeburger Börde traditionell offiziell die Motorsportsaison. Am nächsten Wochenende drehen klassische Motorräder und Gespanne beim „VFV Börde Klassik GP“ ihre Runden, bevor zwei Wochen später mit dem DTM-Auftaktrennen einer der Höhepunkte des Jahres stattfindet. (aum)